Covid oggi Italia, ancora da vaccinare 1,5 milioni di over 50 (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono ancora 1.516.796 gli over 50 da vaccinare contro il Covid, secondo il report della struttura commissariale all’emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. In particolare i non vaccinati tra gli over 80 sono 140.191 (3,05%), nella fascia 70-79 sono 273.937 (4,55%), nella fascia 60-69 sono 421.470 (5,59%) mentre nella fascia 50-59 sono 681.198, pari al 7,06% ovvero la percentuale più altra tra queste categorie. E sono 5.799.562 milioni in totale le persone che non hanno ancora fatto la prima dose di vaccino anti-Covid. In particolare nella fascia 5-11 anni non sono stati ancora vaccinati 1.982.500 di bimbi, ovvero il 54,22%. Nella fascia 12-19 anni restano invece ancora ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono1.516.796 gli50 dacontro il, secondo il report della struttura commissariale all’emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. In particolare i non vaccinati tra gli80 sono 140.191 (3,05%), nella fascia 70-79 sono 273.937 (4,55%), nella fascia 60-69 sono 421.470 (5,59%) mentre nella fascia 50-59 sono 681.198, pari al 7,06% ovvero la percentuale più altra tra queste categorie. E sono 5.799.562in totale le persone che non hannofatto la prima dose di vaccino anti-. In particolare nella fascia 5-11 anni non sono stativaccinati 1.982.500 di bimbi, ovvero il 54,22%. Nella fascia 12-19 anni restano invece...

