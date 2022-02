Covid oggi Italia, 99.522 contagi e 433 morti: bollettino 1 febbraio (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 99.522 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 433 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 884.893 tamponi con un tasso di positività che scende all’11,2%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 1.440 in totale e 17 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi che sono 19.000, 324 in meno di ieri. I DATI DALLE REGIONI EMILIA ROMAGNA – Sono 10.779 i nuovi contagi Covid oggi 4 febbraio in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 49 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 99.522 i nuovida Coronavirus in, 42022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 433. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 884.893 tamponi con un tasso di positività che scende all’11,2%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 1.440 in totale e 17 in meno di ieri, e i ricoverati con sintomi che sono 19.000, 324 in meno di ieri. I DATI DALLE REGIONI EMILIA ROMAGNA – Sono 10.779 i nuoviin Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 49 ...

FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - Adnkronos : Secondo #Galli è difficile dire perché ci siano tanti morti: 'Servono altri dati”. #Covid - Adnkronos : #Covid, in Spagna stop obbligo mascherina all'aperto dal 10 febbraio. - Daniela53319730 : Francesco Lollobrigida (FDI) Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giur… - Giusepp70181573 : RT @cris_cersei: Appena pochi giorni fa stava benissimo ed interveniva su YouTube. Oggi il dott. Franco Trinca è deceduto per 'polmonite bi… -