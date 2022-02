Covid oggi Emilia Romagna, 10.779 contagi e 49 morti: bollettino 4 febbraio (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 10.779 i nuovi contagi Covid oggi 4 febbraio in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 49 morti. ”Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.091.476 casi di positività, 10.779 in più rispetto a ieri, su un totale di 55.793 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 19.121 molecolari e 36.672 test antigenici rapidi.Questo il dato comunicato al ministero della Salute, che però comprende circa 900 casi di positività registrati nei giorni scorsi, che per problemi tecnici non erano stati caricati a sistema da parte dell’Ausl di Ferrara e che sono stati recuperati oggi. I casi reali odierni sarebbero quindi circa ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 10.779 i nuoviin, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 49. ”Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, insi sono registrati 1.091.476 casi di positività, 10.779 in più rispetto a ieri, su un totale di 55.793 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 19.121 molecolari e 36.672 test antigenici rapidi.Questo il dato comunicato al ministero della Salute, che però comprende circa 900 casi di positività registrati nei giorni scorsi, che per problemi tecnici non erano stati caricati a sistema da parte dell’Ausl di Ferrara e che sono stati recuperati. I casi reali odierni sarebbero quindi circa ...

