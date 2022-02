Covid oggi: bollettino Italia del 4 febbraio. Contagi e ricoveri in calo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dall'ultimo monitoraggio dell'Iss , sembra che la pandemia stia rallentando finalmente la presa: scendono ricoveri e terapie intensive , l' indice Rt cala sotto la soglia d'emergenza . Segnali ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dall'ultimo monitoraggio dell'Iss , sembra che la pandemia stia rallentando finalmente la presa: scendonoe terapie intensive , l' indice Rt cala sotto la soglia d'emergenza . Segnali ...

Advertising

FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - GiovaQuez : Oggi è la Giornata mondiale del cancro. Kluge (Oms Europa): “Il Covid ha avuto un impatto mortale sulle diagnosi e… - Adnkronos : #Covid, in Spagna stop obbligo mascherina all'aperto dal 10 febbraio. - dominiquezero0 : RT @LucioMalan: #Covid A un anno di distanza, con 127 milioni di dosi somministrate in più, oltre 6 milioni di immuni da guarigione in più,… - LeintheChaos : RT @Rocco82298593: Francesco Lollobrigida (Fratelli d'Italia): 'Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi… -