Covid Italia | allo Spallanzani il primo paziente trattato con Paxlovid

(Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – All'Istituto Spallanzani di Roma il primo paziente Covid-19 trattato con la pillola antivirale di Pfizer in Italia. Paxlovid è stato prescritto a un uomo di 54 anni, con malattia cardiovascolare e Covid-19, sintomatico da 3 giorni. Lo comunica la direzione dell'istituto. Il farmaco è composto da un antivirale, il Nirmatrelvir, e da un farmaco potenziante, il Ritonavir. Sono 3 compresse da prendere la mattina e 3 la sera, per 5 giorni. "Il contrasto al Covid ci ha insegnato che il fattore tempo è essenziale. Bene ha fatto l'Istituto Spallanzani a partire subito con i reclutamenti per la somministrazione del nuovo antivirale Paxlovid", la pillola di Pfizer, "un'arma in più che non ...

