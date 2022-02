Covid Italia, 4 febbraio: calano nuovi casi (99.522), aumentano decessi (433) tasso cala all’11,24%, (Di venerdì 4 febbraio 2022) Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 19.000 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 1.440 con 114 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.197.904 persone L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 19.000 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 1.440 con 114ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.197.904 persone L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : Se è vero che “Draghi riapre l’Italia” (Repubblica) e dal 7 febbraio “l’Italia sarà più aperta” (Corriere), i 400 m… - marcodimaio : Il monitoraggio dell'Iss sulla situazione #Covid in Italia ci dice che per la prima volta da settimane i numeri sta… - Adnkronos : Covid Italia, 'Cts verso scioglimento'. - annamag27 : RT @LucioMalan: #Covid A un anno di distanza, con 127 milioni di dosi somministrate in più, oltre 6 milioni di immuni da guarigione in più,… - Jac875 : Giornali e media nascondono la verità: in #Israele l’80% dei pazienti gravi covid sono vaccinati. In Italia… -