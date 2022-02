Covid in Italia, il bollettino di oggi 4 febbraio: 99.522 nuovi casi e 433 morti (Di venerdì 4 febbraio 2022) I dati di venerdì 4 febbraio. Brusaferro: «Il segnale di decrescita è evidente». Positività all’11,2% con 884.893 tamponi Leggi su corriere (Di venerdì 4 febbraio 2022) I dati di venerdì 4. Brusaferro: «Il segnale di decrescita è evidente». Positività all’11,2% con 884.893 tamponi

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid nel Lazio, bollettino 4 febbraio: 41 morti e quasi 12mila casi. D'Amato: 'Contagi in discesa' A fare il punto è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine dell'odierna videoconferenza della task - force regionale per Covid - 19 con i direttori generali delle Asl ...

Covid Italia, Brusaferro: "Inversione curva contagi con decrescita evidente" Il presidente dell'Iss: "4 milioni di over 20 ancora non vaccinati" "Il monitoraggio di oggi" sulla situazione Covid in Italia "ci indica una inversione della curva dei nuovi contagi , ma con una circolazione del virus ancora sostenuta. Oggi ci sono più di 1.300 nuove infezioni su 100mila abitanti in una ...

