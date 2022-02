Covid - Green pass, sì o no? Ecco cosa cambia per gli automobilisti (Di venerdì 4 febbraio 2022) Con il decreto firmato il 21 gennaio dal premier Draghi, sono cambiate le regole per alcuni settori di interesse per gli autiomobilisti. Vediamo, quindi, in quali locali non è necessario esibire alcun tipo di Green pass e quando scatta l'obbligo generalizzato della certificazione verde di base. Carburante. Nell'allegato A al nuovo Dpcm, che completa le disposizioni previste dal decreto legge n. 1 dello scorso 7 gennaio, è menzionato il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati tra le attività essenziali. Le pompe di benzina e i distributori di Gpl e metano per auto sono, quindi, liberamente accessibili senza Green pass. In assenza d'indicazione contraria, la norma lascerebbe peraltro presuppore la possibilità per i soggetti privi di certificato verde di pagare il ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 4 febbraio 2022) Con il decreto firmato il 21 gennaio dal premier Draghi, sonote le regole per alcuni settori di interesse per gli autiomobilisti. Vediamo, quindi, in quali locali non è necessario esibire alcun tipo die quando scatta l'obbligo generalizzato della certificazione verde di base. Carburante. Nell'allegato A al nuovo Dpcm, che completa le disposizioni previste dal decreto legge n. 1 dello scorso 7 gennaio, è menzionato il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati tra le attività essenziali. Le pompe di benzina e i distributori di Gpl e metano per auto sono, quindi, liberamente accessibili senza. In assenza d'indicazione contraria, la norma lascerebbe peraltro presuppore la possibilità per i soggetti privi di certificato verde di pagare il ...

Advertising

HuffPostItalia : I figli sono positivi: mamma organizza un Covid party per far ottenere il Green pass - HuffPostItalia : A Bari i no vax in fila davanti alla caserma: 'Denunciamo Draghi per il ricatto del Green Pass' - HuffPostItalia : Via Dpcm, Cts e Commissario. Resteranno Green Pass e mascherine. Come sarà la nuova normalità Covid - ananassobasso : RT @gianluca826: ??Francesco Lollobrigida: 'Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del… - euglander : RT @gianluca826: ??Francesco Lollobrigida: 'Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Green Dal green pass illimitato alle discoteche, quando scatta l’allentamento delle restrizioni Il Sole 24 ORE Green pass, Ordine Palermo: medici minacciati dai pazienti che il ‘certificato di guarigione’ da Covid richiesto da molti assistiti al proprio medico curante per ottenere il green pass è un “servizio telematico” non di esclusiva competenza dei ...

Pechino 2022: il racconto della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Comincia la ventiquattresima Olimpiade invernale con la cerimonia di apertura blindata a causa delle regole anti-Covid della Cina ... LEGGI ANCHE: Super green pass obbligatorio, ma fino a quando?

che il ‘certificato di guarigione’ da Covid richiesto da molti assistiti al proprio medico curante per ottenere il green pass è un “servizio telematico” non di esclusiva competenza dei ...Comincia la ventiquattresima Olimpiade invernale con la cerimonia di apertura blindata a causa delle regole anti-Covid della Cina ... LEGGI ANCHE: Super green pass obbligatorio, ma fino a quando?