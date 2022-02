Covid | frenata dei nuovi casi | tornano sotto 100mila I morti sono 433 | ricoverati in calo

Leggi su ilfattoquotidiano

venerdì 4 febbraio 2022. I casi di infezione da Sars-Cov-2 rintracciati in 24 ore superano di poco quota 99mila. Il bollettino ne riporta infatti 99.522 a fronte di 884.893 tamponi processati, di cui 695.118 test rapidi. L'incidenza cala all'11,2%, mentre quella dei soli molecolari è al 17 per cento. Resta altissimo il numero dei decessi, con 433 morti comunicati dalle Regioni (di cui 67 degli scorsi giorni). Sul fronte ospedaliero si assiste a una nuovo alleggerimento del carico per i reparti ordinari con un saldo ingressi-uscite pari a -324 posti letto occupati e arretrano anche le terapia intensive che, a fronte di 114 ingressi, fanno registrare -17 persone assistite.