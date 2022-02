Covid, cambi colore delle Regioni: Marche verso zona arancione, record intensive al 26,3% (Di venerdì 4 febbraio 2022) È quanto emerge dopo il monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Non dovrebbero esserci altri cambi di colore: così diventerebbero sei i territori in arancione (le Marche si aggiungerebbero ad Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia e Valle d’Aosta), tre in zona bianca (Basilicata, Molise e Umbria) e gli altri 12 resterebbero gialli Leggi su tg24.sky (Di venerdì 4 febbraio 2022) È quanto emerge dopo il monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Non dovrebbero esserci altridi: così diventerebbero sei i territori in(lesi aggiungerebbero ad Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia e Valle d’Aosta), tre inbianca (Basilicata, Molise e Umbria) e gli altri 12 resterebbero gialli

La Giornata Parlamentare del 4 febbraio 2022 ... che punta tra l'altro anche a disincentivare i " cambi di casacca ". Ma rimane aperta la questione ... Salvini positivo al Covid salta giuramento Il centrodestra è la coalizione uscita più ammaccata ...

"I campionati giovanili ripartono ma molte società non ce la faranno" Un ragazzo che si è ammalato di Covid pertanto tra convalescenza ... insufficienza di organico oppure a presentarsi con rose risicate senza possibilità di cambi e con il conseguente rischio di esporre ...

