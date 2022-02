Covid, a Enna cinque morti in un mese nella stessa famiglia: erano tutti senza vaccino (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nessuno di loro era vaccinato. Per questo il ha portato via con sé un'intera famiglia di Pietraperzia, in provincia di : cinque morti in un mese è il tragico bilancio della famiglia Mancuso. Il primo ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nessuno di loro era vaccinato. Per questo il ha portato via con sé un'interadi Pietraperzia, in provincia di :in unè il tragico bilancio dellaMancuso. Il primo ...

