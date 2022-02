Covid | 99 522 nuovi casi su 884 893 tamponi e altri 433 morti

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono 99.522 idi coronavirus registrati in Italia, a fronte di 884.893. Il tasso di positività si attesta all'11,2%, in calo dell'1,1% rispetto a giovedì. Nelle ultime 24 ore i ...

Sono 99.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 884.893 tamponi. Il tasso di ... mentre sono 324 in meno i ricoveri negli altri reparti. I guariti odierni sono 210.353. ...Terapie intensive: - 17 Sono 99.i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 112.691, qui il bollettino). Sale così ad almeno 11.449.601 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars ...(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Sono 99.522 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 112.691. Le vittime sono invece 433, mentre ieri erano ...Ecco il confronto sull’emergenza Covid in Italia rispetto ad un anno fa. Il 4 febbraio 2021 in Italia si registrarono 13.659 nuovi casi e 422 vittime. I tamponi furono 270.142 per un tasso di ...