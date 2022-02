Covid: 3.457 nuovi casi nel Milanese, 1.547 in provincia di Brescia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Milano 4 feb. (Adnkronos) - Sono 3.457 i nuovi casi di Covid nel territorio metropolitano di Milano, di cui 1.362 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 1.547 nuovi positivi. Sopra mille nuovi casi anche Bergamo (+1.052) e Varese (+1.023). Incremento a tre cifre negli altri territori lombardi: Monza e Brianza registra 895 nuovi contagi, la provincia di Como 716, quella di Pavia 618, Mantova 581, Cremona 397, Lecco 278, Lodi 211 e Sondrio 155. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Milano 4 feb. (Adnkronos) - Sono 3.457 idinel territorio metropolitano di Milano, di cui 1.362 nella città capoluogo. Segue ladicon 1.547positivi. Sopra milleanche Bergamo (+1.052) e Varese (+1.023). Incremento a tre cifre negli altri territori lombardi: Monza e Brianza registra 895contagi, ladi Como 716, quella di Pavia 618, Mantova 581, Cremona 397, Lecco 278, Lodi 211 e Sondrio 155.

Advertising

folucar : RT @lucarango88: ??#Lombardia #Covid_19 #4febbraio Casi +11.340(2.190.897 +0,52%) Deceduti +77(37.493 +0,21%) Guariti +26.444(1.848.243 +1,… - lucarango88 : ??#Lombardia #Covid_19 #4febbraio Casi +11.340(2.190.897 +0,52%) Deceduti +77(37.493 +0,21%) Guariti +26.444(1.848.… - FraterVentus : RT @ClaudeTadolti: Bonjour ????Ospedali VUOTI in ???? Area #covid normale Letti disponibili 65.441 Letti occupati 19.324 Letti VUOTI… - GerardoMoro2 : RT @ClaudeTadolti: Bonjour ????Ospedali VUOTI in ???? Area #covid normale Letti disponibili 65.441 Letti occupati 19.324 Letti VUOTI… - misticluke : RT @ClaudeTadolti: Bonjour ????Ospedali VUOTI in ???? Area #covid normale Letti disponibili 65.441 Letti occupati 19.324 Letti VUOTI… -