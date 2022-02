Covid-19 | in Italia l’indice Rt scende a 0 93 | cala anche l’incidenza

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma –in, nel report Iss di oggi il dato sul calo di indice Rt e incidenza, maquello sui ricoveri e terapie intensive in discesa. Segnalate inoltre 3 tra Regioni e province autonome a rischio alto, 3 moderato e 15 basso. Scendonoi nuovi casi non associati a catene di trasmissione. IN CALO RT E INCIDENZA “Si osserva una diminuzione delsettimanale a livello nazionale: 1.362 ogni 100mila abitanti (28 gennaio – 3 febbraio) contro 1.823 ogni 100mila abitanti (21-27 gennaio), dati flusso ministero Salute”. Lo sottolinea il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. “Nel periodo 12-25 gennaio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 in diminuzione rispetto alla settimana precedente e ...

Covid: Speranza, prima volta da settimane numeri stanno migliorando ... in occasione del convegno 'Le sfide globali e il cancro', promosso dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) per la ...
Nonostante la curva dei contagi nell'isola non scenda ancora, unica in tutta l'Italia, dall'altro lato va segnalato invece che la Sardegna ha l'incidenza più bassa in tutto il Paese.