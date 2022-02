Coppa d’Africa, l’accusa dell’Egitto: «Il Senegal ha un giorno in più di riposo» (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’Egitto vorrebbe posticipare la finale di Coppa d’Africa poiché il Senegal avrebbe un giorno in più di riposo L’Egitto, seconda finalista della Coppa d’Africa, vorrebbe posticipare la finale. Il motivo? Il Senegal avrebbe un giorno in più di riposo. Ad annunciarlo è stato Diaa al-Sayed, vice del c.t. Queiroz. LE PAROLE – «Chiedo alla CAF di giocare la finale lunedì. Il Senegal ha un giorno in più per recuperare e spero che, come sia stata anticipata la finale per il 3° e 4° posto (da domenica a sabato) venga posticipata la finale a lunedì». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’Egitto vorrebbe posticipare la finale dipoiché ilavrebbe unin più diL’Egitto, seconda finalista della, vorrebbe posticipare la finale. Il motivo? Ilavrebbe unin più di. Ad annunciarlo è stato Diaa al-Sayed, vice del c.t. Queiroz. LE PAROLE – «Chiedo alla CAF di giocare la finale lunedì. Ilha unin più per recuperare e spero che, come sia stata anticipata la finale per il 3° e 4° posto (da domenica a sabato) venga posticipata la finale a lunedì». L'articolo proviene da Calcio News 24.

