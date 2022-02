Contro la Russia gli Usa preparano sanzioni stile Huawei (Di venerdì 4 febbraio 2022) Scartata l’ipotesi di esclusione dal sistema di comunicazione bancaria Swift (troppo costosa per l’Occidente, come spiegato su Formiche.net), gli Stati Uniti stanno lavorando sulle sanzioni da far scattare – in maniera proattiva o reattiva – davanti al rischio di invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Nel mirino dell’amministrazione guidata da Joe Biden sembrano esserci militari e membri del cerchio magico di Vladimir Putin, ma anche istituti finanziari e industrie estrattive legati al Cremlino. Le misure restrittive potrebbero essere applicate dall’Office of Foreign Assets Control, agenzia del Tesoro, tramite la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List. In questo elenco già figurano, tra gli altri, Carrie Lam, governatrice di Hong Kong, You Quan, direttore del dipartimento di propaganda cinese Fronte Unito, ... Leggi su formiche (Di venerdì 4 febbraio 2022) Scartata l’ipotesi di esclusione dal sistema di comunicazione bancaria Swift (troppo costosa per l’Occidente, come spiegato su Formiche.net), gli Stati Uniti stanno lavorando sulleda far scattare – in maniera proattiva o reattiva – davanti al rischio di invasione dell’Ucraina da parte della. Nel mirino dell’amministrazione guidata da Joe Biden sembrano esserci militari e membri del cerchio magico di Vladimir Putin, ma anche istituti finanziari e industrie estrattive legati al Cremlino. Le misure restrittive potrebbero essere applicate dall’Office of Foreign Assetsl, agenzia del Tesoro, tramite la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List. In questo elenco già figurano, tra gli altri, Carrie Lam, governatrice di Hong Kong, You Quan, direttore del dipartimento di propaganda cinese Fronte Unito, ...

