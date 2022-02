Contatti per Cambiaso e rinnovo per Fagioli: le mosse italiane della Juventus (Di venerdì 4 febbraio 2022) Primi Contatti con il Genoa per il terzino e intenzione di prolungare il contratto del centrocampista. Leggi su 90min (Di venerdì 4 febbraio 2022) Primicon il Genoa per il terzino e intenzione di prolungare il contratto del centrocampista.

Advertising

AntoVitiello : I dialoghi per Renato #Sanches vanno avanti da diverse settimane, è l'obiettivo principale del #Milan per l'estate.… - GoalItalia : La Juventus intensifica i contatti per #Zakaria: può arrivare già a gennaio ?? [? @romeoagresti] - carlolaudisa : Contatti lastminute tra @acmilan e @SpursOfficial . Si tratta per un prestito: fari su #Alli ma si parla anche di… - MariaRo75100061 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 03.02.2022 Sono arrivati i risultati delle analisi per le malattie mediterranee, tutto negativo!! Il nostro ragazz… - mikanzitudine : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 03.02.2022 Anche il nostro dolce Giobbe merita una casa, è buono va d'accordo con tutti e noi non ci stancheremo m… -