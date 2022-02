Conferenza stampa Inzaghi: «Derby sentito. Escludere il Milan? Mancano tante partite» (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’allenatore dell’Inter Inzaghi ha parlato alla vigilia del Derby contro il Milan Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del Derby contro il Milan. Derby – «Sarà un periodo molto intenso e stimolante affrontare così tante avversarie in fila di grande prestigio. Sarà un Derby sentito e i ragazzi ne sono consapevoli, spero siano concentrati e consapevoli della forza che abbiamo sia a livello individuale che di squadra». Escludere Milan – «Penso di no, Mancano quindici partite e abbiamo visto cosa è accaduto nel girone d’andata. All’andata abbiamo pareggiato ed ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’allenatore dell’Interha parlato alla vigilia delcontro ilSimone, allenatore dell’Inter, ha parlato inalla vigilia delcontro il– «Sarà un periodo molto intenso e stimolante affrontare cosìavversarie in fila di grande prestigio. Sarà une i ragazzi ne sono consapevoli, spero siano concentrati e consapevoli della forza che abbiamo sia a livello individuale che di squadra».– «Penso di no,quindicie abbiamo visto cosa è accaduto nel girone d’andata. All’andata abbiamo pareggiato ed ...

