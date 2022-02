Conferenza Inter-Milan: le parole di Pioli alla vigilia del Derby | LIVE NEWS (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pioli, tecnico rossonero, presenta in Conferenza i temi principali di Inter-Milan. Ecco tutte le sue dichiarazioni sul Derby. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 4 febbraio 2022), tecnico rossonero, presenta ini temi principali di. Ecco tutte le sue dichiarazioni sul

Advertising

Inter : #DerbyMilano -1: in diretta da Appiano Gentile le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa - FBiasin : “Sempre forza #Inter”. #Amadeus, conferenza stampa del 2/2/22 #Sanremo2022 - SkySport : Inter-Milan, Inzaghi: 'Se c'è un rigore tira Lautaro. Per lo scudetto c'è anche la Juve' #SkySerieA #SerieA… - TED_Dupree : RT @DiMarzio: #SerieA | Vigilia di #InterMilan: la conferenza stampa di Simone #Inzaghi - MilanWorldForum : La conferenza di Pioli pre Inter - Milan LIVE QUI -) -