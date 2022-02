Conferenza Inter-Milan: le dichiarazioni alla vigilia del derby (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ritorna la Serie A e con lei anche uno degli scontri più attesi del nostro campionato: il derby della Madonnina tra Milan e Inter che si giocherà domani 5 Febbraio alle ore 18.00. alla vigilia del match i tecnici delle due squadre hanno parlato ai microfoni dei giornalisti durante la Conferenza che precede Inter – Milan. Conferenza Inter – Milan, Inzaghi: “Non ci sono favoriti” “Inter favorita, è uno stimolo o un peso?” Questa la domanda a mister Inzaghi, che replica: “Ho giocato tanti derby, favoriti non ce ne sono mai. In quello di domani ancor di più: sarà una partita in cui gli episodi faranno la differenza. Le motivazioni del gruppo saranno fondamentali”. La ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ritorna la Serie A e con lei anche uno degli scontri più attesi del nostro campionato: ildella Madonnina trache si giocherà domani 5 Febbraio alle ore 18.00.del match i tecnici delle due squadre hanno parlato ai microfoni dei giornalisti durante lache precede, Inzaghi: “Non ci sono favoriti” “favorita, è uno stimolo o un peso?” Questa la domanda a mister Inzaghi, che replica: “Ho giocato tanti, favoriti non ce ne sono mai. In quello di domani ancor di più: sarà una partita in cui gli episodi faranno la differenza. Le motivazioni del gruppo saranno fondamentali”. La ...

