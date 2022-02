Condò su Juventus e Inter: "Le loro spese grazie al Fair Play finanziario allentato" (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il giornalista Paolo Condò ha spiegato attraverso le colonne di Repubblica, perchè Inter e Juventus sono riuscite a spendere così tanto per rinforzarsi nonostante la crisi... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il giornalista Paoloha spiegato attraverso le colonne di Repubblica, perchèsono riuscite a spendere così tanto per rinforzarsi nonostante la crisi...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Condò su #Juventus e #Inter: 'Le loro spese grazie al Fair Play finanziario allentato' - gilnar76 : Condò: «Per giocarsela in Champions alla Juve serve solo una cosa» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - MomentiCalcio : #Condò: '#Inter e #Juventus possono farcela in #Champions League' - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Juventus, Condò suona la carica: “Semifinale di Champions? Co… - gilnar76 : Condò: «Quarto posto inderogabile per la Juve. A Commisso dico questo» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Condò Juventus Condò: 'Spese di Inter e Juve possibili perché Fair Play Finanziario allentato' Così Paolo Condò, sulle colonne de La Repubblica , spiega come Inter e Juventus, tra le altre, siano riuscite ad affrontare ingenti spese negli ultimi giorni. ' Siccome non sarà così per sempre, ...

Berrettini e quel peccato di impazienza ...30 Cagliari - Fiorentina 1 - 1 15:00 Napoli - Salernitana 4 - 1 15:00 Spezia - Sampdoria 1 - 0 15:00 Torino - Sassuolo 1 - 1 18:00 Empoli - Roma 2 - 4 20:45 Milan - Juventus 0 - 0 CALCIO - PREMIER ...

Così Paolo, sulle colonne de La Repubblica , spiega come Inter e, tra le altre, siano riuscite ad affrontare ingenti spese negli ultimi giorni. ' Siccome non sarà così per sempre, ......30 Cagliari - Fiorentina 1 - 1 15:00 Napoli - Salernitana 4 - 1 15:00 Spezia - Sampdoria 1 - 0 15:00 Torino - Sassuolo 1 - 1 18:00 Empoli - Roma 2 - 4 20:45 Milan -0 - 0 CALCIO - PREMIER ...