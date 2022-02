Concorso Ispettorato del Lavoro 2022, bando per 1.249 posti (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sarà pubblicato nei prossimi giorni il bando di Concorso per l’assunzione di 1.249 risorse per l’Ispettorato del Lavoro. Come annunciato dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando, si cercheranno ispettori del Lavoro, statistici e informatici. “Nei giorni scorsi i primi 300 funzionari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno scelto la sede e saranno assegnati entro questa settimana, entro febbraio arriveranno altri 690 ispettori e 131 funzionari per un totale di 1121 nuove assunzioni. Mentre, entro metà febbraio, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso per l’assunzione di altri 1249 unità tra ispettori, informatici e statistici dell’INL.” Si tratta di un Concorso che rientra nel piano ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sarà pubblicato nei prossimi giorni ildiper l’assunzione di 1.249 risorse per l’del. Come annunciato dal Ministro delAndrea Orlando, si cercheranno ispettori del, statistici e informatici. “Nei giorni scorsi i primi 300 funzionari dell’Nazionale delhanno scelto la sede e saranno assegnati entro questa settimana, entro febbraio arriveranno altri 690 ispettori e 131 funzionari per un totale di 1121 nuove assunzioni. Mentre, entro metà febbraio, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ildiper l’assunzione di altri 1249 unità tra ispettori, informatici e statistici dell’INL.” Si tratta di unche rientra nel piano ...

