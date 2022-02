Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale | pubblicato il diario delle prove

(Di venerdì 4 febbraio 2022) *****aggiornamento del 04/02/2022:nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 4 febbraio 2022 ildella prova preselettiva del, la quale avrà luogo nel periodo dal 4-12 luglio 2022 presso la Nuova Fiera di Roma in Roma. E’ stato reso noto anche il calendario della seguente prova scritta, che si terrà dal giorno 18 al giorno 20 luglio 2022 presso la Nuova Fiera di Roma in Roma. Leggi l’avviso ****aggiornamento del 14/01/2022:nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 14 gennaio 2022 l’avviso relativo al rinvio deldella preselezione escritte del, il quale sarà ...

aggiornamento del 04/02/2022: Nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 28 gennaio 2022 è stato pubblicato il diario della prova preselettiva del, che avrà luogo dal 9 all'11 marzo 2022. I candidati presentarsi senza alcun altro preavviso presso la Nuova Fiera di Roma, Via A. Gustave Eiffel (traversa Via Portuense), Ingresso Est "...Se c'ètra il coniuge divorziato e il secondo coniuge del defunto, la pensione andrà ... note [1]circolare n. 19/2022. [2] Cass. 3 novembre 2016 n. 22318. [3] Cass. sent. n. 2606/2018 e ...Sono 8.645 le domande ricevute per il Concorso Inps 15 professionisti area legale. Questi i dati emersi, resi noti con aggiornamento sulla pagina del sito, che porteranno allo svolgimento di una ...E’ stato anche informato l’Inps che adesso avvierà gli atti per il recupero della somma.(l.on) ...