“Comunali e legge elettorale: lì si vedrà se il centrodestra esiste ancora”. Intanto coalizione a pezzi: pure Forza Italia torna a spaccarsi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ora anche in Forza Italia si torna a ballare. Nel giorno del giuramento di Sergio Mattarella, con una Lega sempre più anti-governativa e Fratelli d’Italia sull’Aventino, le fibrillazioni si fanno sentire pure nel partito berlusconiano. “Filo-leghisti tra di noi non ne vedo più, se ne sono perse le tracce”, aveva detto due giorni fa in un’intervista Mara Carfagna, punto di riferimento, insieme agli altri due ministri berlusconiani, dei “draghiani” azzurri. Apriti cielo. Da quel punto è cominciata una raffica di dichiarazioni per frenare la corsa al centro. Prima lo stesso Silvio Berlusconi, che però ha lasciato aperto uno spiraglio alla galassia centrista, poi via via il resto. “FI non guarda a sinistra ma resta saldamente nel perimetro del centrodestra”, ha precisato Licia Ronzulli, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ora anche insia ballare. Nel giorno del giuramento di Sergio Mattarella, con una Lega sempre più anti-governativa e Fratelli d’sull’Aventino, le fibrillazioni si fanno sentirenel partito berlusconiano. “Filo-leghisti tra di noi non ne vedo più, se ne sono perse le tracce”, aveva detto due giorni fa in un’intervista Mara Carfagna, punto di riferimento, insieme agli altri due ministri berlusconiani, dei “draghiani” azzurri. Apriti cielo. Da quel punto è cominciata una raffica di dichiarazioni per frenare la corsa al centro. Prima lo stesso Silvio Berlusconi, che però ha lasciato aperto uno spiraglio alla galassia centrista, poi via via il resto. “FI non guarda a sinistra ma resta saldamente nel perimetro del”, ha precisato Licia Ronzulli, ...

