Come sta Alex Zanardi? La grinta dell’atleta emerge dalle sue parole (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gli appassionati di sport e in particolare i fan di Alex Zanardi sperano sempre di ricevere notizie positive sulla salute dell’atleta. Ebbene, stando a quanto rivelato al quotidiano ‘La Stampa’ dal direttore del Centro Iperbarico di Ravenna sembra davvero che le cose stiano andando meglio. Paolo Longobardi, direttore del Centro che ha ospitato Zanardi dallo scorso 3 gennaio fino a fine mese, ha infatti affermato che l’atleta “è un uomo magnetico con una grandissima voglia di fare”. LEGGI ANCHE => Come sta Alex Zanardi? A pochi giorni da Natale, la splendida notizia “Pensi che un giorno mi ha detto “dobbiamo lavorare, voglio star bene”. E lo ha fatto davvero – racconta Longobardi – Ogni giorno per tutto il periodo in cui è stato da noi, per ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Gli appassionati di sport e in particolare i fan disperano sempre di ricevere notizie positive sulla salute. Ebbene, stando a quanto rivelato al quotidiano ‘La Stampa’ dal direttore del Centro Iperbarico di Ravenna sembra davvero che le cose stiano andando meglio. Paolo Longobardi, direttore del Centro che ha ospitatodallo scorso 3 gennaio fino a fine mese, ha infatti affermato che l’atleta “è un uomo magnetico con una grandissima voglia di fare”. LEGGI ANCHE =>sta? A pochi giorni da Natale, la splendida notizia “Pensi che un giorno mi ha detto “dobbiamo lavorare, voglio star bene”. E lo ha fatto davvero – racconta Longobardi – Ogni giorno per tutto il periodo in cui è stato da noi, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Il cuore della Terra si raffredda più in fretta del previsto ... si sta raffreddando e sta diventando inattiva più rapidamente del previsto". Più cauto Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), che sottolinea come ...

Messina: con Isybank anticipiamo minaccia fintech, punteremo anche su estero ... e riuscendo a risolvere un punto di debolezza del sistema bancario italiano come gli NPL, ... La nuova banca digitale Messina ha posto molta enfasi sul fatto che Intesa Sanpaolo sta gestendo l'impatto ...

Alex Zanardi: come sta oggi, 20 mesi dopo l'incidente Today.it Dalla Siria a Siena, "come Mustafà tanti altri bambini" Non riuscivamo a capire cosa stesse accadendo; ogni giorno tante persone morivano per le bombe a gas sganciate dalle truppe del presidente Assad. Bambini come Mustafa purtroppo ce ne sono tanti in ...

Come sta l’insegnante che si è dato fuoco a Rende: è in condizioni gravi ma stazionarie come prevedono i protocolli sanitari; di conseguenza aveva tutte le carte in regola per lavorare nella scuola. "Spiace che siano state diffuse notizie infondate circa le motivazioni del gesto e che si ...

