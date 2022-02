Come sbloccare iPhone 13 con il viso coperto dalla mascherina

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Di questi tempi laè uno degli accessori più “indossati” dagli italiani e al tempo stesso uno dei più odiati anche perchè, almeno fino a qualche giorno fa, non consentiva diil telefono sfruttando la tecnologia face ID. Apple ha lavorato per trovare una soluzione a questo problema. Ed ora tale soluzione ha visto la luce. Occorre dire che, almeno inizialmente la novità sarà disponibile esclusivamente per i device12 e 13. Andiamo quindi a scoprire insieme agli esperti di MisterGadget.Tech in che modo riuscire ail nostrocon ilparzialmente. La problematica12 e 13 sono gli ultimi device della famiglia Apple arrivati sul mercato. Ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Come sbloccare

Due reti in 17' perun match complicato e prolungare il primato in classifica. La numero 27 biancazzurra, ... quello che ha permesso al Pescara di definire anche il piazzamentotesta di ......per esempio grossi sciami di pipistrelli o corone di piante carnivore che restringono l'area ... A questo punto potremo spendere i soldini perpotenziamenti permanenti di cui godremo ...Ma come funzionerà il procedimento ... si otterrà un tampone gratuito che garantirà immediatamente lo sblocco della quarantena senza passare dai Dipartimenti di prevenzione. E anche i medici che non ...Apple ultima lo sviluppo dell’aggiornamento 15.4 del suo sistema operativo, previsto per marzo in Italia, dove sarà possibile aggiungere Face ID con la maschera, permettendoti di sbloccare il tuo ...