“Come hai fatto?” Serena Bortone | che imbarazzo con Michele Bravi | tutti gelati per la clamorosa gaffe

A Oggi è un altro giorno Serena Bortone intervista Michele Bravi, uno dei cantanti del Festival di Sanremo. Nella puntata di giovedì 3 febbraio si è rivolto con trasporto a Drusilla Foer che pochi secondi prima lo aveva presentato: "Sono felicissimo che tu sia qui, la tua presenza racconta proprio la meritocrazia. Che bello…". Drusilla Foer ha ricambiato con un bacio sulla guancia prima dell'esibizione. Serena Bortone ha parlato con Michele Bravi dell'esperienza a Sanremo e della canzone che ha portato sul palco dell'Ariston intitolata "Inverno dei fiori": "Sto vivendo questo Sanremo Come un grande privilegio, poter suonare in un teatro pieno di pubblico che entra nelle case degli italiani. Noi artisti e le maestranze siamo stati ...

