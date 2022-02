Com'è cambiata la classifica di Sanremo alla fine della terza serata (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo due giorni di “introduzione all'ascolto”, la terza serata di Sanremo 2022 è un ripasso di tutti i brani in gara, con i quali abbiamo già preso dimestichezza tra passaggi in radio, streaming (anche in loop) e videoclip visti, rivisti e pure consumati. Ognuno ha già dei preferiti e questo crea scivoloni e risalite non indifferenti nella classifica generale del festival. Scalzati dalla top 5, i brani dance chiudono la top 10, tranne uno: quello retrofuturista di Gianni Morandi, che ora è terzo. Il podio se lo giocano due ballate e tre voci una più impattante dell'altra e tre artisti che colpiscono al cuore chiunque con l'emotività che sanno sciogliere appena aprono bocca, che sia rap o canto. La coppia formata da Mahmood e Blanco, così come Elisa, rimasta lontana dal festival per 20 ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo due giorni di “introduzione all'ascolto”, ladi2022 è un ripasso di tutti i brani in gara, con i quali abbiamo già preso dimestichezza tra passaggi in radio, streaming (anche in loop) e videoclip visti, rivisti e pure consumati. Ognuno ha già dei preferiti e questo crea scivoloni e risalite non indifferenti nellagenerale del festival. Scalzati dtop 5, i brani dance chiudono la top 10, tranne uno: quello retrofuturista di Gianni Morandi, che ora è terzo. Il podio se lo giocano due bte e tre voci una più impattante dell'altra e tre artisti che colpiscono al cuore chiunque con l'emotività che sanno sciogliere appena aprono bocca, che sia rap o canto. La coppia formata da Mahmood e Blanco, così come Elisa, rimasta lontana dal festival per 20 ...

