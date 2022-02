Colori regioni: Toscana gialla insieme alla Liguria, Umbria bianca (Di venerdì 4 febbraio 2022) Firenze, 4 febbraio 2022 - Non ci sono particolari novità da parte della cabina di regia sui Colori di Liguria, Umbria e Toscana per quanto riguarda le restrizioni anti covid. Anche per la settimana ... Leggi su lanazione (Di venerdì 4 febbraio 2022) Firenze, 4 febbraio 2022 - Non ci sono particolari novità da parte della cabina di regia suidiper quanto riguarda le restrizioni anti covid. Anche per la settimana ...

Advertising

IlContiAndrea : Con #Omicron2 (che è già arrivata) possiamo serenamente passare da pandemia a endemia e cambiare tutto il sistema d… - qn_lanazione : Colori regioni, non ci sono cambiamenti per Toscana, Umbria e Liguria - pietrocaleo : @sbruffino Lol ma questa pensa davvero che i colori delle regioni secondo i criteri del governo sono un buon indica… - Phil_83 : @Biro73R @claudiocerasa Eh no, se non aboliscono i colori delle Regioni, non cambia proprio nulla in quanto si appl… - Phil_83 : @stebellentani non ci credo; infatti se non aboliscono i colori delle Regioni non cambia nulla poiché le zone bianc… -