Colori regioni, le Marche in arancione da lunedì: il resto dell'Italia invariata. Arriva l'ordinanza (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pandemia, cosa succede con i Colori in Italia? Le Marche diventeranno zona arancione da lunedi. Secondo quanto si apprende, infatti, è in arrivo un'ordinanza del Ministro della Salute... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pandemia, cosa succede con iin? Lediventeranno zonada lunedi. Secondo quanto si apprende, infatti, è in arrivo un'del Ministroa Salute...

Advertising

IlContiAndrea : Con #Omicron2 (che è già arrivata) possiamo serenamente passare da pandemia a endemia e cambiare tutto il sistema d… - infoitinterno : La nuova ordinanza 'cambia colori': cosa cambia per le regioni in arancione - infoitinterno : Colori delle regioni, cosa cambia: aumentano le zone arancioni. I dati del monitoraggio Iss, cala l'incidenza - discoradioIT : La nuova ordinanza 'colori': cosa cambia da lunedì? - romatoday : La nuova ordinanza 'cambia colori': cosa cambia per le regioni in arancione -