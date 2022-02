Classifica Sanremo terza serata | votano Demoscopica e Televoto

Leggi su zon

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Prima di scoprire nel dettaglio lagenerale delladi2022, dobbiamo fare un passo indietro ricordando lastilata della Sala Stampa che, per l’occasione, è stata divisa in tre giurie: carta stampata, web e radio. Per la Sala Stampa al primo posto si piazza Elisa con lo straordinario brano “O forse sei tu”, al secondo troviamo Mahmood e Blanco e chiude il podio La Rappresentante di Lista. Il podio è rimasto invariato? Non ci resta che scoprirlo: ecco la nuova. Durante la, invece, è toccato al pubblico da casa e alla Giuriastilare la nuovache si andrà a sommare a quella della Sala Stampa. Come vi ho ...