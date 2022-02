Ciao Monica | resterai eterna per bravura | bellezza e lazialità Quando impazzisti di gioia per il gol di Mancini al derby

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Icona del cinema italiano, volto dell'incomunicabilità per Antonioni, stella dalle mille vite e grande tifosa della Lazio.Vitti ci ha lasciato due giorni fa all'età di 90 anni e non possiamo ...

SalernoSal : Stasera @La7tv rende omaggio a Monica Vitti dedicandole una intera serata. Dopo @OttoemezzoTW “Ciao Monica” con due… - virginiaraggi : Ci ha lasciato #MonicaVitti, artista indimenticabile e icona del cinema italiano. Ciao Monica! - RaiTre : Una delle più grandi attrici italiane di sempre. Ciao Monica ?? - jlmonnet : RT @MoreMovies4U: Ciao Monica Vitti #cinema #icon #film ???? - EyreJane85 : RT @fraurolo121: Ciao??#Monica... ??? movie in gif Marcello #Mastroianni Monica #Vitti, “Dramma della gelosia - Tutti i particolari in crona… -

, ci mancherai. (Vitti esulta in tribuna all'Olimpico dopo il gol di tacco di Mancini alla Roma: era il novembre del 1999). L'omaggio de Il Tempo in edicola giovedì 3 febbraio in onore diVitti, regina del cinema italiano scomparsa a 90 anni.Nel novembre 1999 era lì - su YouTube ci sono ancora le immagini - in tribuna e al gol di tacco di Mancini al derby su assist di Mihajlovic al derby impazzì di gioia insieme al compagno Roberto Russo, ...Molto premiata (nel 1995 ha avuto anche il Leone d'Oro alla Carriera), ora che non c'è più Monica Vitti è pianta da artisti, politici, intellettuali e dai tanti spettatori che hanno amato i suoi ...