Christian | gli episodi 3 e 4 stasera su Sky e NOW | anticipazioni

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 4 febbraio 2022)su Sky Atlantic e NOW torna, la serie tv con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria: ecco ledegli3 e 4. Tornasu Sky Atlantic alle 21:15 - anche in streaming su NOW e on demand su SKY -, dopo il debutto della scorsa settimana,, la serie tv che si muove fra crime, soprannaturale e genere supereroistico con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. Dalledegli3 e 4 di(qui la nostra recensione della serie tv) scopriamo che il protagonista è bandito dalla Città-Palazzo e finisce nelle mani degli zingari, intenzionati a vendicarsi per anni di abusi. Viene però liberato da una misteriosa maga bambina che riconosce in lui uno strano potere. Con l'aiuto di ...