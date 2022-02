Chi ha ragione tra l'America e Kiev sul rischio di un attacco russo? (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’Amministrazione Americana ha detto che usare l’aggettivo “imminente” associato all’aggressione russa ai danni dell’Ucraina non è corretto. Gli ucraini lo dicono da settimane e l’aggettivo “imminente” si è trovato nel bel mezzo di una disputa internazionale tra Kiev e Washington, che hanno in realtà lo stesso obiettivo: evitare che la Russia attacchi l’Ucraina. Ieri gli Americani hanno annunciato di avere le prove di un piano della Russia, approvato ad alto livello a Mosca, per creare un pretesto per invadere l’Ucraina e attribuire la colpa alle forze di Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la scorsa settimana ha criticato gli Stati Uniti per la gestione della crisi russa: dice che l’America crea panico. Il presidente ucraino sta dimostrando grandi lacune comunicative, ha detto al ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’Amministrazionena ha detto che usare l’aggettivo “imminente” associato all’aggressione russa ai danni dell’Ucraina non è corretto. Gli ucraini lo dicono da settimane e l’aggettivo “imminente” si è trovato nel bel mezzo di una disputa internazionale trae Washington, che hanno in realtà lo stesso obiettivo: evitare che la Russia attacchi l’Ucraina. Ieri glini hanno annunciato di avere le prove di un piano della Russia, approvato ad alto livello a Mosca, per creare un pretesto per invadere l’Ucraina e attribuire la colpa alle forze di. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la scorsa settimana ha criticato gli Stati Uniti per la gestione della crisi russa: dice che l’crea panico. Il presidente ucraino sta dimostrando grandi lacune comunicative, ha detto al ...

Chi ha ragione tra l'America e Kiev sul rischio di un attacco russo? Gli Stati Uniti alzano l'allarme, l'Ucraina lo abbassa. Il giornalista Illia Ponomarenko ci spiega i problemi di comunicazione, le opinioni dei militari e la figura del presidente Zelenensky, ...

