"Chi ha avuto il Covid può reinfettarsi". Omicon, una pesantissima conferma: perché siamo ancora tutti a rischio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Con la variante Omicron "le persone che hanno contratto l'infezione possono reinfettarsi. E questo è un dato confermato". A chiarirlo è il direttore dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, in un video a commento dei dati sulla situazione epidemiologica nel Paese. Anche questo spiega l'impennata di contagi delle ultime settimane che aveva di fatto azzerato ogni speranza di "immunizzazione" per l'effetto combinato di vaccinazioni e di infezioni nei mesi precedenti. In ogni caso, l'Italia sembra vedere la luce in fondo al tunnel del Covid e la curva aver imboccato la strada della discesa. Nell'ultimo monitoraggio infatti tutti gli indicatori principali sono in calo. L'Rt si attesta a 0,93, sotto la soglia di 1 che indica un'epidemia in espansione, l'incidenza a 1.362 ogni 100mila abitanti (era 1.823 sette ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Con la variante Omicron "le persone che hanno contratto l'infezione possono. E questo è un datoto". A chiarirlo è il direttore dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, in un video a commento dei dati sulla situazione epidemiologica nel Paese. Anche questo spiega l'impennata di contagi delle ultime settimane che aveva di fatto azzerato ogni speranza di "immunizzazione" per l'effetto combinato di vaccinazioni e di infezioni nei mesi precedenti. In ogni caso, l'Italia sembra vedere la luce in fondo al tunnel dele la curva aver imboccato la strada della discesa. Nell'ultimo monitoraggio infattigli indicatori principali sono in calo. L'Rt si attesta a 0,93, sotto la soglia di 1 che indica un'epidemia in espansione, l'incidenza a 1.362 ogni 100mila abitanti (era 1.823 sette ...

