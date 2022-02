Chi è la portabandiera dell’Italia a Pechino 2022? Il palmares di Michela Moioli (Di venerdì 4 febbraio 2022) Michela Moioli sarà la portabandiera dell’Italia in occasione della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La snowboarder avrà il compito di guidare la delegazione azzurra durante l’attesissima sfilata, uno dei momenti più iconici dell’intero spettacolo che farà alzare il sipario su questa edizione dei Giochi. La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha sostituito nel ruolo Sofia Goggia dopo che la sciatrice è caduta una decina di giorni fa nella discesa libera di Cortina d’Ampezzo (è in fase di recupero, dovremmo rivederla nella discesa libera). Michela Moioli è stata giustamente ritenuta meritevole di poter sventolare il tricolore e di essere il volto di riferimento del Bel Paese. Stiamo parlando della vincitrice della ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022)sarà lain occasione della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di. La snowboarder avrà il compito di guidare la delegazione azzurra durante l’attesissima sfilata, uno dei momenti più iconici dell’intero spettacolo che farà alzare il sipario su questa edizione dei Giochi. La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha sostituito nel ruolo Sofia Goggia dopo che la sciatrice è caduta una decina di giorni fa nella discesa libera di Cortina d’Ampezzo (è in fase di recupero, dovremmo rivederla nella discesa libera).è stata giustamente ritenuta meritevole di poter sventolare il tricolore e di essere il volto di riferimento del Bel Paese. Stiamo parlando della vincitrice della ...

