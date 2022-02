Charlotte Casiraghi, Dimitri e il piccolo Balthazar al parco: una famiglia come tante (Di venerdì 4 febbraio 2022) La principessa Charlotte Casiraghi ormai non sorprende più con la sua semplicità, a lei non interessa mostrarsi da gran diva come fanno o farebbero altre. Al parco con il marito Dimitri Rassam e il loro piccolo Balthazar indossa la tuta, fa semplicemente la mamma ed è una scena di vita quotidiana, questa volta paparazzata. E’ il settimanale Gente a pubblicare le foto della famiglia. Foto scattate a Parigi tra i giochi al parco e il ritorno a casa. Il figlio di Charlotte Casiraghi è scatenato in monopattino, lei e Dimitri lo seguono a un passo di distanza. Tolti gli abiti da principessa la secondogenita di Carolina di Monaco come sempre si confonde tra gli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 4 febbraio 2022) La principessaormai non sorprende più con la sua semplicità, a lei non interessa mostrarsi da gran divafanno o farebbero altre. Alcon il maritoRassam e il loroindossa la tuta, fa semplicemente la mamma ed è una scena di vita quotidiana, questa volta paparazzata. E’ il settimanale Gente a pubblicare le foto della. Foto scattate a Parigi tra i giochi ale il ritorno a casa. Il figlio diè scatenato in monopattino, lei elo seguono a un passo di distanza. Tolti gli abiti da principessa la secondogenita di Carolina di Monacosempre si confonde tra gli ...

