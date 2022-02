Cerimonia apertura Olimpiadi streaming | ecco dove vederla

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 4 febbraio 2022)– È iniziato il conto alla rovescia in vista delladiprevista per venerdì 4 febbraio, al “The Bird Nest Stadium” di Pechino, dei Giochi Olimpici Beijing 2022. L’evento, assolutamente da non perdere per tutti gli appassioanti, si terrà a porte chiuse, come già era avvenuto in estate, a L'articolo