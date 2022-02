Centrodestra, Berlusconi vede Casini: il ‘centro’ è Forza Italia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Convitato di pietra nelle trattative per il Colle prima di arrivare al Mattarella bis, Pier Ferdinando Casini ‘si materializza’ ad Arcore. Oggi l’ex presidente della Camera, che le cronache parlamentari hanno dato per ben due volte vicinissimo al Quirinale (sostenuto da una sorta di patto Ursula, andato in frantumi per le riserve soprattutto di Matteo Salvini) è stato ricevuto da Silvio Berlusconi. ”E’ stato un incontro affettuoso, dal contenuto umano, non abbiamo parlato di temi politici”, assicura all’Adnkronos Casini, spiegando di aver ”ringraziato” il Cav ”per la sua attenzione e amicizia, che ho contraccambiato”. Una versione confermata dallo staff del leader azzurro. I boatos non credono a questa versione, ma ciò che conta, dicono a mezza bocca vari azzurri, è il fatto che i due si siano incontrati, perché questo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Convitato di pietra nelle trattative per il Colle prima di arrivare al Mattarella bis, Pier Ferdinando‘si materializza’ ad Arcore. Oggi l’ex presidente della Camera, che le cronache parlamentari hanno dato per ben due volte vicinissimo al Quirinale (sostenuto da una sorta di patto Ursula, andato in frantumi per le riserve soprattutto di Matteo Salvini) è stato ricevuto da Silvio. ”E’ stato un incontro affettuoso, dal contenuto umano, non abbiamo parlato di temi politici”, assicura all’Adnkronos, spiegando di aver ”ringraziato” il Cav ”per la sua attenzione e amicizia, che ho contraccambiato”. Una versione confermata dallo staff del leader azzurro. I boatos non credono a questa versione, ma ciò che conta, dicono a mezza bocca vari azzurri, è il fatto che i due si siano incontrati, perché questo ...

