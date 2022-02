C’è Benevento-Parma: il mercato di Santa Colomba sabato chiuderà alle 10 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDomani, 5 febbraio, essendo in programma alle ore 14 l’incontro di calcio Benevento – Parma presso lo stadio Ciro Vigorito, si rende necessario avere la piena disponibilità dell’area retrostante lo stadio sin dalle ore 10:30 per ragioni di enorme rilevanza, sia sotto l’aspetto dell’ordine pubblico e della sicurezza che per ragioni di ordine igienico-sanitario (operazioni di pulizia). Pertanto, è stata emessa un’ordinanza di sospensione alle ore 10 delle operazioni di vendita del mercato di Santa Colomba con conseguente obbligo per gli operatori commerciali di lasciare liberi da merce, attrezzature e veicoli i posteggi assegnati entro e non oltre le ore 10:30. In ottemperanza alla suddetta ordinanza, oltre le ore 11 sarà ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDomani, 5 febbraio, essendo in programmaore 14 l’incontro di calciopresso lo stadio Ciro Vigorito, si rende necessario avere la piena disponibilità dell’area retrostante lo stadio sin dore 10:30 per ragioni di enorme rilevanza, sia sotto l’aspetto dell’ordine pubblico e della sicurezza che per ragioni di ordine igienico-sanitario (operazioni di pulizia). Pertanto, è stata emessa un’ordinanza di sospensioneore 10 delle operazioni di vendita deldicon conseguente obbligo per gli operatori commerciali di lasciare liberi da merce, attrezzature e veicoli i posteggi assegnati entro e non oltre le ore 10:30. In ottemperanza alla suddetta ordinanza, oltre le ore 11 sarà ...

Advertising

anteprima24 : ** C'è ##Benevento-Parma: il #Mercato di Santa Colomba sabato chiuderà alle 10 ** - ottopagine : Soel Benevento, Romano: 'C’è grande intesa, l’arrivo di Secka ci ha caricate' #Benevento - PincoPallinoQ : @Daniele_V94 si, ma nella Tabella A e B non c'è Napoli? ci sono Caserta, Benevento Avellino, Salerno ma non Napoli! :) - Ronald28520379 : @adremorot @jvcntrx @Gianlomur @leleadani Se vogliamo fare la conta dei giocatori, l'anno scorso Dybala non c'è mai… - iimpala_67 : @vanejuice Non c’è. Però la più vicina è Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Benevento LOTTERIA ITALIA - La Dea Bendata dimentica il Canavese: nemmeno un biglietto vincente nella nostra zona QC QuotidianoCanavese