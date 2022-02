Caso Montante | la parola a difesa poliziotto Di Simone | ' ha svolto suo ruolo con senso dovere' 2

(Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) - Sempre oggi, a inizio udienza, il generale Gianfranco Ardizzone ha reso dichiarazioni spontanee: "Non ho mai dato indicazioni su chi fare le verifiche, anche perché di esclusiva competenza del nucleo polizia tributaria", ha detto l'ex comandante provinciale della Gdf di Caltanissetta. Ardizzone, condannato in primo grado a tre anni di carcere, ha poi ribadito di essersi rivolto all'ex assessore regionale Marco Venturi - oggi uno dei più grandi accusatori di- per l'assunzione della figlia e "non ad altri". Ardizzone ha anche sottolineato che il suo "trasferimento da Reggio a Caltanissetta fu possibile per ragioni gravi familiari di entrambi" e che "le sedi sono di appannaggio della Guardi di Finanza". Infine, Ardizzone ha riferito "dei riconoscimenti avuti durante la sua lunga carriera" spiegando che fu "a fianco del pool Mani Pulite" e da ultimo ...

giornalorg : -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Montante

Il Tempo

L'ultimo, spiega l'ente, proprio all'Ordine di Bolzano: la notte scorsa la scritta sulla targa ... denunciando 'una mareadi coercizioni e intimidazioni da parte di pazienti no vax nei ...L'ultimo, spiega l'ente, proprio all'Ordine di Bolzano: la notte scorsa la scritta sulla targa ... denunciando 'una mareadi coercizioni e intimidazioni da parte di pazienti no vax nei ...Ardizzone, condannato in primo grado a tre anni di carcere, ha poi ribadito di essersi rivolto all’ex assessore regionale Marco Venturi – oggi uno dei più grandi accusatori di Montante- per ...Arriva infatti per la compatta sports activity coupé della casa dell'Elica una nuova edizione pensata per ... i contorni e le finiture dei finestrini laterali, il rivestimento del montante B e le ...