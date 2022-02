Caro Porro | dopo la terza dose sto peggio che dopo il Covid

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 4 febbraio 2022), mi chiamo Giacomo, ho 36 anni e seguo sempre lei e Capezzone. Ieri sono stato costretto a fare laper evitare la scadenza del green pass che si ottiene con due dosi. Quindi per vivere una vita normale in questa dittatura, mi sono presentato e mi hanno somministrato Moderna. Vorrei specificare che a Natale 2020 ho preso il: come sintomo ho avuto solo un giorno di febbre a 37,5. A giugno 2021 invece ho fatto il vaccino Johnson all’open day: io non sono contro i vaccini e per me aveva senso farne uno. Meno di un mese fa ho anche convissuto con la mia ragazza positiva con un rafreddore e – costretto a tamponarmi tutti i giorni – sono rimasto sempre negativo. Ora con lasto più male di quando ho preso il, ...