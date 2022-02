Capelli trend 2022: tornano in voga gli “Octopus Hair”, e non solo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Octopus Hair, un taglio che dagli anni 80 è tornato di moda intorno al 2010, ritorna in voga nelle nuove generazioni dopo più di 10 anni L’ultimo Hairtrend? Arriva dai fondali marini e sta lentamente conquistando la Gen Z, e non solo anche la Gen X più alla moda: l’Octopus Hair, letteralmente, “taglio a polipo”. Nato in Estremo Oriente, questo taglio, ha conquistato Pinterest, che ha segnato un’impennata di ricerche. La sua caratteristica principale consiste nella voluminosità sulla testa mentre le lunghezze risultano “svuotate”, come a ricreare i tentacoli di un polipo o di una medusa. L’Octopus Hair (taglio a polipo) conquista le generazioni più giovani «È come se ci fossero due tagli distinti tra parte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022), un taglio che dagli anni 80 è tornato di moda intorno al 2010, ritorna innelle nuove generazioni dopo più di 10 anni L’ultimo? Arriva dai fondali marini e sta lentamente conquistando la Gen Z, e nonanche la Gen X più alla moda: l’, letteralmente, “taglio a polipo”. Nato in Estremo Oriente, questo taglio, ha conquistato Pinterest, che ha segnato un’impennata di ricerche. La sua caratteristica principale consiste nella voluminosità sulla testa mentre le lunghezze risultano “svuotate”, come a ricreare i tentacoli di un polipo o di una medusa. L’(taglio a polipo) conquista le generazioni più giovani «È come se ci fossero due tagli distinti tra parte ...

Advertising

IOdonna : Octopus Hair, proprio così capelli da polipo. Il nuovo trend che arriva dalla Corea e sta facendo impazzire i giova… - infoitinterno : 5 trend capelli per l’estate 2022 che sono pura gioia - Marilenapas : RT @fanpage: Arisa sfoggia per la prima volta la sua chioma rosa. Per il ritorno sul palco dell'Ariston nei panni di ospite speciale la can… - notyourclover : Ringrazio che i capelli mossi con la riga in mezzo sia uno dei nuovi trend - fanpage : Arisa sfoggia per la prima volta la sua chioma rosa. Per il ritorno sul palco dell'Ariston nei panni di ospite spec… -