Cane conforta puledro orfano di 9 giorni dopo la morte della mamma | lo tiene sotto la sua ala

(Di venerdì 4 febbraio 2022) I cani sono animali molto affettuosi e compassionevoli. Hanno un grande istinto di protezione e molto spesso tengono altri animalila loro ala, se percepiscono che hanno bisogno di aiuto. È quello che è successo a unche è diventato guardiano e migliore amico di un. Karla Swindle è la padrona del S&K Quarter Horses di Fayette, in Alabama. Qualche anno fa, ha dovuto sopprimere una delle sue cavalle, Sandy, di 22 anni, perché la sua salute peggiorava di giorno in giorno. Ladi Sandy è stata terribile per tutti, ma soprattutto per il suo, Tye, rimastoquando aveva solamente 9di vita. Ma subito un amico inaspettato è arrivato a prendersi cura di lui: Zip, ildi ...

Ultime Notizie dalla rete : Cane conforta

