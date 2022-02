Campobasso | prezzi ridotti per la gara contro il Palermo Info settore ospiti

Advertising

sscampobasso : ???? PREVENDITA ATTIVA Prezzi ridotti in tutti i settori: Campobasso-Palermo sarà giornata rossoblù. Non saranno val… -

Ultime Notizie dalla rete : Campobasso prezzi

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Per la gara trae Palermo, valida per la 25a giornata di Serie C, la società rossoblù ha reso disponibili informazioni eper i biglietti del settore ospiti (328 posti) dello stadio Nuovo ...ridotti in tutti i settori, non saranno valide tessere e abbonamenti. Sono già aperte le ... Sfida affascinante che arriva in un buon momento per il, che spera di aggiungere un altro ...Per la sfida Campobasso-Palermo è stata istituita la giornata rossoblù, con prezzi ridotti in tutti i settori. Non saranno valide tessere e abbonamenti. Aperte, dunque, le prevendite per la gara di ...È iniziato sotto i migliori auspici il 2022 del Campobasso che tra Juve Stabia (0-0), Andria ... Questi nel dettaglio i prezzi dei biglietti: 50 euro (più 2 di prevendita) in tribuna centrale, 20 (più ...