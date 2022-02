Camillo Pasquarelli | fotografie dal Kashmir

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 5 febbraio 2022) Alla «valle delle ombre» fa eco l’«inverno infinito» nei progetti espositivi che(Roma 1988) ha realizzato tra il 2017 e il 2019. Il fotoreporter torna sul ritmo delle stagioni anche nell’affidare all’ultima strofa della poesia del poeta esule Agha Shahid Ali (1949-2001) il titolo del suo primo libro fotografico Monsoons never cross the mountains (Witty Books, dicembre 2020). Incentrato sul conflitto in, il libro è stato realizzato con il sostegno di CAMERA – Centro Italiano per la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.