Calcio: Roma. Mourinho blinda Zaniolo 'Qui almeno fino al 2024' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il tecnico giallorosso: "Pellegrini non sarà convocato per il Genoa" Roma - "Le parole del direttore su Zaniolo sono assolutamente normali. Lui non vende fumo, non può dire che un giocatore sarà qui ...

