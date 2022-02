Calcio | Napoli - Inter; prefetto vieta trasferta tifosi

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ildi, Claudio Palomba - vista la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 3 febbraio per l'incontro diin ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

Mentre il covid comincia a indietreggiare in Italia e nel, il derby perde e acquista ... Guarda con attenzione al big match ildel sornione Spalletti che ha perso Lozano, ma recupera vari ...Il prefetto di, Claudio Palomba - vista la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 3 febbraio per l'incontro di- Inter in programma sabato 12 febbraio allo Stadio Maradona - "ha evidenziato il rischio connesso alla forte rivalità tra le tifoserie, anche alla luce dei gravi accadimenti ...(ANSA) - NAPOLI, 04 FEB - Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba - vista la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 3 febbraio per l'incontro di ...Infatti, era presente al momento della firma di Condemi. Il trasferimento è stato ufficializzato lo scorso 22 dicembre dalla Scuola Calcio Blue Devils Napoli. Inoltre, stesso il giorno della firma, la ...