Calcio: Fiorentina. Italiano 'Lavoro per non far rimpiangere Vlahovic' (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Considero la Lazio una delle squadre più forti del campionato", dice il tecnico viola FIRENZE - "Ho sempre detto di essere estraneo a questa situazione personale, era una questione che andava avanti ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) "Considero la Lazio una delle squadre più forti del campionato", dice il tecnico viola FIRENZE - "Ho sempre detto di essere estraneo a questa situazione personale, era una questione che andava avanti ...

