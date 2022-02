Calabria | «Vi racconto cosa significa giocare al Milan»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del terzino rossonero Davide, terzino del, è stato intervistato da Undici. ESSERE AL– «Sono molto contento soprattutto da tifoso che questa nuova società stia mettendo stabilità, sia dal punto di vista economico che di ambizioni, di mentalità e di progettualità. Sembra quasi scontato ma non lo è magari hai più possibilità di esordire ma poi è difficile rimanere, perché c’è il rischio che ti vedano sempre come il ragazzino che eri. È uno dei sogni più grandi che ho realizzato»A SAN SIRO – «Tanti ragazzi fanno fatica ad affrontare le pressioni e a superarle – spiega – per esempio, non è bello ricevere insulti in partita e non è facilein uno stadio come San Siro. Devi essere caratterialmente molto forte, perché sennò ti uccide. E poi sei ...